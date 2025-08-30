HomeCalabria

Toscano a muso duro contro Occhiuto e Tridico: «Noi siamo liberi, loro parte di un sistema che impone povertà»

Il candidato di Democrazia Sovrana e Popolare alle prossime elezioni regionali in Calabria dice di essere "l'alternativa che può provare a cambiare le cose". Gli altri due, invece, "non possono neppure provarci perché il loro compito è quello di occultare la verità per avere in cambio dal sistema protezione e privilegi"

CATANZARO – “Occhiuto e Tridico diranno che lo sfascio della nostra sanità parte da lontano e che la crisi del welfare riguarda il Paese intero e non solo la Calabria. Questa affermazioni sono in parte vere ma non spiegano la realtà. Noi contestiamo ad Occhiuto e a Tridico di essere parte di un sistema più ampio che impone povertà e sofferenza ai cittadini tramite l’applicazione dolosa di politiche folli sul piano economico e crudeli sul piano sociale”. Lo afferma Francesco Toscano, il candidato di Democrazia Sovrana e Popolare alle prossime elezioni regionali in Calabria.

Per le ragioni sopracitate si definisce il “candidato d’alternativa  rispetto agli schieramenti tradizionali di destra e di sinistra alla Presidenza della Regione Calabria. Loro non possono dire la verità – aggiunge Toscano – perché sono al servizio di gruppi, a Roma come a Bruxelles, che ne garantiscono i privilegi”.

“Noi siamo liberi. Per cui noi possiamo in teoria provare a cambiare le cose e non riuscirci a causa della reazione del sistema di potere. Loro non possono neppure provarci – conclude – perché il loro compito è quello di occultare la verità per avere in cambio dal sistema protezione e privilegi. Ecco la differenza principale fra noi e loro”.

Ultimi Articoli

Nuovo anno scolastico con 41mila nuovi docenti di ruolo. Uil Scuola: «ma ci sono...

Italia
ROMA -  Il nuovo anno scolastico si aprirà con un maggior numero di assunzioni per il personale docente per l'anno scolastico 2025/2026,. È quanto fa...

Cosenza, stop al traffico su viale Cilea per lavori: date e orari utili

Area Urbana
COSENZA - Stop al traffico su viale Cilea, a Cosenza, per lunedì 1° settembre. Questa l'ordinanza emanata dalla Polizia municipale che modifica la mobilità...
Vigili-del-fuoco-incendio

Incendi boschivi, da giugno ad agosto 55 mila interventi, 400 solo in Calabria nell’ultima...

Calabria
ROMA - L'estate che sta per concludersi è stata un'altra stagione contrassegnata dagli incendi boschivi. “Dal 15 giugno al 29 agosto sono stati 55.058...

La mostra sul naufragio di Cutro arriva al museo di Cariati, un documentario visivo...

Provincia
CARIATI (CS) - Si intitola “I sogni attraversano il mare” la mostra fotografica sul naufragio di Cutro realizzata daGiuseppe Pipita, direttore del bisettimanale “Il...

Tridico contro il sondaggio a favore di Occhiuto: «La destra ha paura. Si stanno...

Calabria
CATANZARO - È caos sul sondaggio pubblicato questa mattina sul quotidiano Libero, realizzato da Emg/Masia, sulle intenzioni di voto dei calabresi che dava un...

