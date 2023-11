Toscana sconvolta dal maltempo: 3 morti e 6 dispersi. Occhiuto: «Calabria vicina alle popolazioni colpite»

FIRENZE – La tempesta Ciaran, una delle più potenti che abbia mai colpito l’Europa, ha raggiunto anche l’Italia, portando con sé devastazioni e vittime. La situazione più drammatica è in Toscana dove si contano tre vittime e sei dispersi. I morti sono un uomo di 85 anni è stato trovato senza vita ieri sera nella sua abitazione al piano terra di una casa a Montemurlo, nella frazione di Bagnolo, vicino a Prato, in una stanza completamente allagata. Sempre a Montemurlo morta un’altra persona. La terza vittima è un anziano ospite di una RSA a Rosignano (Livorno): da chiarire se la causa del decesso sia collegata all’allagamento della struttura o per un malore durante il trasferimento dei pazienti. Sono invece sei i dispersi. Ai quattro tra Vinci e Campi Bisenzio di cui danno notizia la Protezione civile della Metrocittà e i carabinieri, i vigili del fuoco informano che sono in atto le ricerche di due persone disperse a Lamporecchio (Pistoia).

La zona di Prato è una delle più colpite, con esondazioni di torrenti. Nel Fiorentino situazioni più critiche a Campi Bisenzio, dove ci sono stati forti allagamenti e a Palazzuolo sul Senio.

Occhiuto “solidarietà e cordoglio”

“La Calabria è vicina alle popolazioni colpite dal maltempo che ancora una volta sta flagellando gran parte del Paese, causando disastri e morte. In particolare esprimiamo solidarietà e cordoglio al governatore Eugenio Giani e a tutta la Toscana, Regione nella quale si registrano drammatiche inondazioni, tre vittime, e diversi dispersi“.

“La nostra Protezione Civile – prosegue Occhiuto – segue con attenzione l’evolversi della situazione e ha già comunicato al coordinamento nazionale la propria disponibilità a contribuire, con mezzi e personale, agli interventi di soccorso e assistenza alle popolazioni”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Questa notte, su disposizione del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato inviato in Toscana, per emergenza alluvione, un modulo di Contrasto Rischio Acquatico Medium (MO.CRAM) della colonna mobile dei vigili del fuoco Calabria. Il modulo, che andrà ad operare nella provincia di Prato, è composto da personale operativo dei 5 comandi provinciali e prevede 18 unità di cui 12 tra specialisti Soccorritori Fluviali Alluvionali e Soccorritori Acquatici nonché mezzi ed attrezzature predisposti per emergenze alluvionali (motopompe per aspirazione, gommoni fluviali etc)”.