Torna a tremare la terra in Calabria. Nuova scossa di terremoto nel reggino: magnitudo 3.5

DELIANUOVA (RC) – Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, si è verificata poco prima delle 12 in provincia di Reggio Calabria. L’epicentro è stato localizzato tra i comuni di Delianuova, Scido, Santa Caterina e Platì, in Aspromonte. Si tratta di zone già interessate da altre scosse di terremoto nelle scorse settimane. Il sisma è avvenuto a 22 km di profondità ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Non si registrano al momento danni a cose o persone.

- Pubblicità sky-