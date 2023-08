Tony Hadley ringrazia i medici dell’ospedale di Lamezia «Non avrei potuto chiedere cure migliori»

LAMEZIA TERME (CZ) – “Volevo solo dire un enorme ringraziamento a tutto il meraviglioso staff medico dell’Azienda sanitaria provinciale Catanzaro per essersi preso cura di me e aver fatto un fantastico intervento d’urgenza al ginocchio dopo la caduta della scorsa settimana!“. Lo scrive Tony Hadley, ex Spandau Ballet, in un post su Facebook dopo essere stato operato e curato a seguito di un infortunio avvenuto a Palmi. Tony Hadley ha ringraziato lo staff medico del reparto ortopedia dell’ospedale di Lamezia Terme per la riuscita dell’intervento per la frattura della rotula e la rottura di un legamento.

Una brutta caduta nel camerino mentre era in attesa di salire sul palco, in piazza Primo Maggio ed esibirsi in concerto nell’ambito dei festeggiamenti per la Varia. Il cantante britannico, leader del filone musicale New Romantic e da più di trent’anni in carriera come solista, era salito lo stesso sul palco esibendosi ed infiammando il pubblico seduto su uno sgabello con un vistoso tutore alla gamba.

Tony Hadley era stato poi ricoverato all’ospedale di Lamezia dove ha subito un intervento per la frattura di una rotula e la rottura di un legamento. Intervento che è andato bene e per questo ha ringraziato tutto lo staff del reparto.

“Non avrei potuto chiedere cure migliori – aggiunge il cantante – e ringrazio l’Unità Operativa ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero Lamezia Terme“. Quindi un ringraziamento citando tutti gli operatori sanitari i medici e la Protezione Civile che mi hanno aiutato in primo luogo quando sono caduta a Palmi”.