Tonno rosso sul mercato nero: altri 300 chili sequestrati dalla Guardia costiera

VIBO VALENTIA – Prosegue l’attività di contrasto alla pesca illegale di tonno rosso lungo le coste calabresi. Dopo il caso verificatosi a Gioia Tauro, nella notte appena trascorsa, la Guardia Costiera di Vibo Valentia ha intercettato un furgone carico di nove esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo superiore a tre quintali, pronti a essere immessi nel mercato nero.

Il mezzo, fermato in ambito portuale durante un controllo di routine, trasportava prodotto ittico privo di qualsiasi documentazione di tracciabilità. Al conducente è stata elevata una sanzione amministrativa da 2.000 euro. Inoltre, con il supporto dei Carabinieri, è scattato anche il fermo amministrativo del veicolo, risultato privo di assicurazione e revisione.

L’operazione arriva a poche ore di distanza da un sequestro analogo avvenuto a Gioia Tauro, segno di un fenomeno in crescita proprio mentre il Ministero dell’Agricoltura ha disposto – dal 4 giugno – lo stop alla cattura, sbarco e commercializzazione del tonno rosso, essendo state raggiunte le soglie consentite per quest’anno nei compartimenti marittimi di Ionio e Tirreno. La Capitaneria di Porto assicura che i controlli proseguiranno a terra e in mare per difendere l’ecosistema marino e il rispetto delle normative europee sulla pesca.