Tonno rosso illegale: 240 chili sequestrati in pescheria, scatta il sequestro e la multa

VIBO VALENTIA – Continua incessante l’attività di contrasto alla pesca illegale, alla detenzione ed alla vendita del tonno rosso illegalmente catturato, specie in questo periodo dell’anno. Nella mattinata odierna, personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia, congiuntamente a personale veterinario dell’A.S.P. di Vibo Valentia, ha proceduto a porre sotto sequestro 3 esemplari di tonno rosso, privo di documentazione che ne attestasse tracciabilità e provenienza, per un peso totale di circa 240 kg. di prodotto ittico, detenuti in una pescheria di Pizzo, nel Vibonese, e pronti per la commercializzazione. Il titolare dell’attività è stato sanzionato in via amministrativa per un importo complessivo di € 1.500,00. Le attività di controllo da parte della Guardia Costiera, finalizzate al contrasto della pesca illegale del tonno rosso e dell’immissione del frutto di tale pesca sul mercato, continueranno nei prossimi giorni, sia via terra che via mare.