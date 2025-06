“Tolleranza zero”. Sopralluogo dei tecnici Arpacal a Pizzo: plastica in mare e sulla spiaggia

- Advertisement -

PIZZO CALABRo (VV) – Nel corso di un’attività congiunta con il Dipartimento Regionale Ambiente, i tecnici dell’ARPACAL hanno effettuato un sopralluogo lungo il litorale di Pizzo Calabro, nel vibonese, nell’ambito dell’iniziativa regionale “Tolleranza Zero“. I tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, al termine dei controlli hanno evidenziato la presenza significativa di plastica in mare e sulla battigia, accumuli di rifiuti urbani e materiali inquinanti tra la sabbia e condizioni ambientali critiche in tratti balneabili.

ARPACAL continuerà a monitorare la situazione e a segnalare alle autorità competenti ogni violazione ambientale. «Ogni gesto incivile ha un impatto reale e immediato sul nostro ecosistema. Abbandonare plastica e rifiuti in spiaggia significa compromettere non solo il paesaggio, ma anche la sicurezza del mare che ci circonda».