HomeCalabria

TIS, ora i fondi sono disponibili: dall’Inps al via ai pagamenti per i tirocinanti

L'Istituto ha spiegato che le procedure di pagamento da parte delle sedi territoriali saranno effettuate con immediatezza con elaborazione anche nei giorni festivi con effettività tra il 15 e il 16 agosto

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – La direzione regionale Calabria dell’Inps ha fatto sapere che nella giornata di oggi è arrivata la piena disponibilità dei fondi destinati ai Tirocinanti di Inclusione Sociale, i TIS, una somma di 5,7 milioni di euro autorizzata dalla Regione Calabria con Decreto dirigenziale del 6 agosto 2025 e con il quale molti dei lavoratori rimasti precari per anni sono stati stabilizzati dai Comuni.

L’Inps ha spiegato che sono state completate le operazioni di validazione dei dati dei singoli tirocinanti sul sistema informatico condiviso e così per la quasi totalità delle oltre duemila posizioni interessate, potranno essere effettuate le procedure di pagamento da parte delle sedi territoriali con effettività tra il 15 e il 16 agosto.

“Con la consapevolezza che si tratta di lavoratori già in una condizione di particolare svantaggio, per i quali è doveroso garantire un intervento tempestivo – spiega l’Inps Calabria – si assicurerà l’elaborazione dei pagamenti anche nei giorni festivi, inclusa la festività di Ferragosto e il sabato, grazie all’impegno straordinario del personale coinvolto nelle singole sedi territoriali”.

“L’Istituto è vicino ai tirocinanti calabresi e abbiamo ritenuto doveroso attivarci con immediatezza, operando anche in pieno Ferragosto – ha dichiarato il direttore regionale dell’Inps Calabria, Giuseppe Greco – È un impegno concreto per garantire che il sostegno economico arrivi nel più breve tempo possibile a chi ne ha diritto”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

tirocinanti cosenza sacco

I 266 ex tirocinanti ministeriali calabresi cercano risposte dalla politica: “Da 2 anni in...

Calabria
COSENZA - "L’approvazione dell’emendamento 19.13, a firma di Francesco Cannizzaro, posto sul decreto Sud (DL 124/2023), avvenuta il 26 ottobre 2023, sarebbe dovuto essere...
drone-carcere-rossano

Drone con droga e cellulari bloccato mentre si poggiava sul tetto del carcere di...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un drone è stato scoperto sul tetto del carcere di Rossano dagli agenti della polizia penitenziaria. La notizia è stata...
incidente-tarsia-2

Tarsia, incidente sull’A2 tra due auto: una si ribalta. Tre feriti in ospedale

Provincia
TARSIA (CS) - Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l'Autostrada A2 "del Mediterraneo" nei pressi dello svincolo di...
Crisi idrica rubinetti a secco niente acqua

Crisi idrica, Tirreno cosentino quasi a secco. Proteste dei turisti, sindaci contro Sorical «subito...

Tirreno
COSENZA - La crisi idrica che attanaglia la Calabria sta portando gravi problematiche di approvvigionamento idrico non solo a Cosenza, ma negli ultimi giorni...

«Io e il mio cane al guinzaglio aggrediti da numerosi randagi sul lungomare: è...

Tirreno
AMANTEA (CS) - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un residente di Amantea che riporta l'aggressione contro il...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36962Area Urbana22235Provincia19730Italia7983Sport3838Tirreno2869Università1446
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino
Area Urbana

Botulino, migliorano le condizioni dei pazienti all’Annunziata: 7 dimessi, 3 escono...

COSENZA - Si sta lentamente stabilizzando la situazione all'ospedale Annunziata di Cosenza in merito ai casi di botulino scoppiati negli scorsi giorni dopo che...
Provincia

Italia Viva, l’appello per un piano serio di rilancio della montagna:...

COSENZA - "Siamo ad agosto, nel pieno della stagione estiva, ma sulla Sila regna un silenzio irreale: pochi turisti, impianti fermi, attività ridotte al...
Calabria

Sequestrato forno intestato alle figlie, dietro ci sarebbe il calabrese “broker...

BOLOGNA - Un noto forno è stato sequestrato dalla Polizia nel Bolognese, precisamente a San Pietro in Casale. Secondo le accuse sarebbe stato gestito...
Isola di Dino droni
Tirreno

Praia a Mare, sull’isola di Dino arrivano i droni per vivere...

PRAIA A MARE (CS) - La suggestiva Isola di Dino, che si trova nelle acque di Paia a Mare, nel cuore del Parco Marino...
Italia

Casi di botulino, è stretta sui controlli: dai food truck alle...

ROMA - I Carabinieri del Nas hanno intensificato i controlli in tutta Italia su food truck, sagre e festival street food in seguito agli ultimi...
Wizz Air
Calabria

Da Lamezia ora si vola anche per Bratislava, capitale della Slovacchia:...

LAMEZIA TERME - Wizz Air continua l'espansione del suo network in Calabria con il lancio di una nuova rotta internazionale. Dopo l'annuncio delle tratte...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA