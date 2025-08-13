TIS, ora i fondi sono disponibili: dall’Inps al via ai pagamenti per i tirocinanti

- Advertisement -

CATANZARO – La direzione regionale Calabria dell’Inps ha fatto sapere che nella giornata di oggi è arrivata la piena disponibilità dei fondi destinati ai Tirocinanti di Inclusione Sociale, i TIS, una somma di 5,7 milioni di euro autorizzata dalla Regione Calabria con Decreto dirigenziale del 6 agosto 2025 e con il quale molti dei lavoratori rimasti precari per anni sono stati stabilizzati dai Comuni.

L’Inps ha spiegato che sono state completate le operazioni di validazione dei dati dei singoli tirocinanti sul sistema informatico condiviso e così per la quasi totalità delle oltre duemila posizioni interessate, potranno essere effettuate le procedure di pagamento da parte delle sedi territoriali con effettività tra il 15 e il 16 agosto.

“Con la consapevolezza che si tratta di lavoratori già in una condizione di particolare svantaggio, per i quali è doveroso garantire un intervento tempestivo – spiega l’Inps Calabria – si assicurerà l’elaborazione dei pagamenti anche nei giorni festivi, inclusa la festività di Ferragosto e il sabato, grazie all’impegno straordinario del personale coinvolto nelle singole sedi territoriali”.

“L’Istituto è vicino ai tirocinanti calabresi e abbiamo ritenuto doveroso attivarci con immediatezza, operando anche in pieno Ferragosto – ha dichiarato il direttore regionale dell’Inps Calabria, Giuseppe Greco – È un impegno concreto per garantire che il sostegno economico arrivi nel più breve tempo possibile a chi ne ha diritto”.