TIS, 251 Comuni hanno deliberato: oltre 1500 tirocinanti verso la stabilizzazione

COSENZA – L’annosa questione dei TIS, i tirocinanti di inclusione sociale della Regione Calabria sta lentamente prendendo delle nuove e positive pieghe. Oggi un altro passo importante per il futuro di questi lavoratori. A farlo sapere Mariaelena Senese, segretario generale Uil Calabria che ha preso parte al vertice alla Cittadella regionale dicendosi soddisfatta del percorso intrapreso. Sullo stesso piano anche la Cgil Calabria.

I numeri sono confortanti: “Oggi – ha detto Senese – è arrivata una prima risposta importante. Su 404 comuni calabresi hanno deliberato 251 comuni per un totale di 1.575 tirocinanti. A questi si uniscono altri 190 tirocinanti da delibere da parte di altri enti utilizzatori. Rispetto ai 251 comuni che hanno deliberato, ricordiamo che 202 non hanno l’obbligo della commissione di stabilità finanziaria degli enti locali”.

TIS, cosa c’è ancora da fare per gli altri

“Siamo soddisfati dell’incontro avuto oggi in Regione – ha spiegato il segretario generale Uil Calabria – Presente anche il Presidente Occhiuto che, prima della ratifica delle dimissioni, ha ritenuto opportuno essere presente per dare continuità a quanto già avviato per dare risposte a migliaia di lavoratori da anni impiegati nelle pubbliche amministrazioni con compensi minimi e senza tutele”.

Non tutti i tirocinanti sono stati però collocati: “700 sono in totale i tirocinanti rimanenti – ha spiegato Senese – per i quali, già dal primo di agosto, si avvia il percorso di formazione che durerà fino a novembre. Per loro l’idea era quella di utilizzarne una parte come supporto ai familiari nei pronto soccorso. Un’ altra, invece, per la manutenzione del territorio, con uno spin off di Calabria Verde o mettendoli a disposizione ai comuni”.

La scadenza del 21 agosto per i Comuni

Il segretario Uil ha inoltre spiegato che è “intenzione della Regione far aderire quei comuni che non avendo tirocinanti non hanno potuto avviare la procedura legata alla manifestazione d’interesse ma che hanno espresso solidarietà qualora ci fosse la necessità di un impegno di stabilizzazione dei Tis. Adesso – continua Mariaelena Senese – c’è la scadenza importante del 31 di agosto data entro la quale i Comuni avranno una serie di adempimenti da fare. Avranno bisogno dell’aggiornamento del Piau, del parere dei contabili, della società di revisione. Dopo si dovrà procedere con l’avvio di selezione presso i centri per l’impiego”.

“Non ci aspettavamo questa importante adesione da parte dei comuni alla manifestazione d’interesse. – ha sottolineato il segretario Uil – Ricordiamo che la dote data ai comuni calabresi, per sostenere i costi della contrattualizzazione, è passata da 25 mila euro iniziali a 54 mila euro. Parliamo di 5 milioni di euro che sono stati storicizzati e la Regione definirà l’importo da dare ai comuni sulla base dei tirocinanti. Un risultato – conclude Senese – che esprime il lavoro fatto in sinergia tra Regione e parti sociali con l’ obiettivo di risolvere il problema del precariato nella nostra regione”.