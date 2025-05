Tirocinanti TIS, Talerico: «stop ai concorsi, servono regole trasparenti per la stabilizzazione»

- Advertisement -

CATANZARO – “È necessario bloccare immediatamente tutte le procedure concorsuali che coinvolgono figure già presenti tra i tirocinanti TIS”, ha dichiarato Talerico a margine di un evento pubblico. “Serve una linea d’azione trasparente e valida per tutti, che tenga conto del merito, dell’esperienza maturata e delle competenze realmente acquisite sul campo”. Il consigliere regionale di Forza Italia, Antonello Talerico, è tornato sul tema dei tirocinanti TIS, sollecitando la Regione e gli enti locali a sospendere i concorsi per i profili già ricoperti e a definire criteri chiari per la loro stabilizzazione.

Pratiche discriminatorie

Il consigliere ha denunciato l’esistenza di pratiche discriminatorie in alcuni territori, dove – secondo lui – l’accesso al lavoro sarebbe favorito da logiche di appartenenza politica, anziché da criteri imparziali. Un atteggiamento che, a suo avviso, rischia di compromettere la credibilità e la funzionalità della pubblica amministrazione. “Non possiamo accettare che la stabilizzazione venga gestita con criteri arbitrari“, ha proseguito Talerico, che ha già segnalato la questione all’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, parlando di una “metodologia assunzionale errata” adottata da alcune amministrazioni.

Il consigliere ha poi ribadito l’importanza di un confronto tra Regione, enti locali e sindacati per individuare soluzioni eque, evitando di lasciare fuori dal processo centinaia di tirocinanti che da anni garantiscono servizi essenziali nei vari uffici pubblici. “In assenza di regole certe – ha concluso – il rischio è quello di una pioggia di ricorsi, con conseguente paralisi dei servizi e un danno per tutti: lavoratori, enti e cittadini”.