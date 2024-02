CATANZARO – L’emendamento sui tirocinanti è stato approvato oggi all’interno del decreto Milleproroghe grazie alla proposta presentata dal deputato reggino Francesco Cannizzaro. I sindacati però mostrano le lacune di un decreto che si prefigge di azzerare il precariato.

I sindacati Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp Uil e USB FdS Calabria che “stanno portando avanti da mesi e che ha visto la partecipazione attiva di centinaia di lavoratori, ha registrato un primo importante passo per la contrattualizzazione dei tirocinanti calabresi. L’interlocuzione costruttiva che abbiamo tenuto con S. E. il Prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, l’Anci Calabria con la Presidente Rosaria Succurro e la giunta regionale con il presidente Occhiuto e l’Assessore Calabrese, ha posto al centro dell’attenzione politica calabrese una vertenza che coinvolge 4000 lavoratori e le loro famiglie per ritrovare una dignità ed una serenità sociale negata da oltre 10 lunghi anni.

Dopo lo stato di agitazione e astensione dal lavoro dei tirocinanti negli enti locali e l’incontro con il Prefetto Ricci nella giornata di ieri, in cui era stata preannunciata una mobilitazione di tutti i lavoratori il 16 febbraio a Lamezia Terme, nella notte scorsa è stato approvato l’emendamento riformulato che consente agli Enti Locali della Regione Calabria di avviare selezioni pubbliche per una contrattualizzazione a 18 ore per 18 mesi”.

“Manca la copertura economica e si esclude una buona parte di TIS”

Le sigle sindacati a sostegno dei tirocinanti “pur sottolineando il grosso passo in avanti, sicuramente non scontato, dobbiamo rilevare che la stessa norma, peraltro ancora non approvata in via definitiva, rimanda ad una copertura economica del tutto insufficiente per concludere l’effettiva contrattualizzazione generale e allo stesso tempo escluderebbe dalla stessa una parte significativa di lavoratori non impegnati negli enti locali.

Alla luce di ciò, come organizzazioni sindacali, visto il risultato raggiunto, seppur parziale, annunciamo l’annullamento della mobilitazione prevista per giorno 16 a Lamezia Terme, provvedendo a chiedere contestualmente un incontro urgente alla Regione Calabria per superare le criticità riscontrate nella norma appena approvata”.