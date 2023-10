Tirocinanti calabresi, emendamento FI approvato: «grazie alla politica calabrese»

COSENZA – “Per noi ex tirocinanti calabresi del Ministero della Cultura e della Giustizia, il 26 ottobre 2023 è un importantissimo giorno da ricordare. Dopo tante sofferenze, grazie alla nostra perseveranza, ma soprattutto al significativo supporto della politica calabrese, siamo riusciti a raggiungere un primo e fondamentale risultato: l’emendamento 19.13, posto sul decreto Sud (DL 124/2023), è stato finalmente approvato in Commissione Bilancio”. A scriverlo in una nota gli ex tirocinanti calabresi del Ministero della Cultura e della Giustizia

L’approvazione del suddetto emendamento aprirà la strada per poterci concedere una seconda chance per ottenere un contratto di lavoro a 18 mesi e 18 ore settimanali. Grazie all’impegno e alla forte volontà politica è stato compiuto un importante passaggio che permetterà di risollevare la situazione di ben 266 famiglie calabresi. Ringraziamo in maniera particolare il Presidente Roberto Occhiuto per essersi fatto carico della nostra vertenza, l’Assessore Giovanni Calabrese, l’Onorevole Cannizzaro per essersi battuto strenuamente affinché l’emendamento venisse approvato, l’Onorevole Arruzzolo e tutti i parlamentari calabresi di maggioranza. Grazie per averci ridato speranza!”.