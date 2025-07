Tir sfonda guardrail e rischia di precipitare: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

- Advertisement -

GROTTERIA (RC) – Una notte lunga e di tensione per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Siderno, intervenuti per una complessa operazione di recupero che ha richiesto tecnica, sangue freddo e grande coordinamento. Erano circa le 23.00 ieri sera quando, alla sala operativa del Numero Unico per le Emergenze (NUE), è arrivata la chiamata di soccorso da parte di un autista di un mezzo pesante, finito fuori strada in una zona particolarmente critica, sulla strada provinciale 501, nel Comune di Grotteria (Rc).

Sul posto è giunta prontamente una squadra di Vigili del fuoco di Siderno, guidata dal Capo Squadra Natale Laface, che ha immediatamente valutato la situazione: il tir aveva sfondato circa 20 metri di muretto e guardrail, rimanendo in bilico a un passo dalla scarpata sottostante. Solo un fortuito equilibrio ha evitato il peggio. A bordo del mezzo, inoltre, era presente un carico pesante, che ha reso impossibile operare in sicurezza con i normali strumenti d’intervento.

È così cominciata una manovra di recupero lenta e complessa, durata quasi tre ore, durante la quale i Vigili del Fuoco hanno fatto ricorso a un sistema di cavi e carrucole, lavorando con precisione millimetrica per riportare il mezzo sulla carreggiata senza provocare cedimenti o rischi ulteriori. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incidente poteva trasformarsi in tragedia. Le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento.