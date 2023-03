Tir prende fuoco sull’A2, traffico bloccato e autostrada chiusa

PIZZO (VV) – Un mezzo pesante è andato in fiamme sulla A2 del Mediterraneo fra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio, in direzione sud. Il tratto è interessato dai lavori, quindi è a corsia unica.

Il camion trasportava prodotti alimentari quando ad un certo punto dal vano motore è fuoriuscito del fumo denso seguito dalle fiamme. Il conducente ha quindi subito fermato il mezzo e sceso dall’abitacolo, ma a quel punto si è creata una lunga fila in quanto quel tratto è soggetto a doppio senso di marcia sulla stessa carreggiata per via dei lavori su quella opposta.

A causa dell’incendio l’autostrada è stata bloccata. Per i veicoli in direzione sud il traffico è stato deviato all’uscita di Pizzo Calabro per poi prendere la SS18, successivamente la SS606 per poi rientrare in autostrada a Sant’Onofrio, il percorso inverso vale per i veicoli diretti verso nord.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e del mezzo. Al momento l’autostrada è ancora chiusa al transito. Non si registrano danni a persone. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo per domare le fiamme e la polizia stradale.