“Ti Sbullo”: un concorso contro il bullismo e tante idee progettuali presentate dalle scuole

- Advertisement -

Si è riunita ieri la commissione del concorso “Ti Sbullo” per la valutazione delle idee progettuali presentate dalle scuole aderenti all’iniziativa. Il concorso, promosso dal Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, l’avv. Antonio Lomonaco, e fortemente voluto insieme al Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, è stato realizzato con il patrocinio dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e grazie all’instancabile lavoro organizzativo della dott.ssa Anna Cannizzaro, responsabile dell’Ufficio del Garante. Numerosi istituti scolastici calabresi hanno accolto l’invito a riflettere e proporre azioni concrete contro il bullismo, partecipando con entusiasmo e impegno.

La commissione giudicatrice, presieduta da Annamaria Ferrara, era composta da Maria Grazia De Maio, Pasquale Romano, Roberto Zema, Franca Falduto e Danile Trimboli, con Daniela Violante nel ruolo di segretario verbalizzante. Insieme al Garante, hanno esaminato con attenzione e sensibilità i progetti pervenuti. Ogni concorso ha i suoi vincitori, ma in questo caso le idee presentate meriterebbero tutte un riconoscimento ex aequo. Attraverso i lavori degli studenti è emersa non solo una profonda consapevolezza del fenomeno del bullismo – anche nelle sue forme più silenziose e subdole – ma soprattutto una forte richiesta di strumenti per affrontarlo.

I ragazzi chiedono di essere messi nelle condizioni di riconoscere chi si comporta da bullo, non solo per tutelare sé stessi e gli altri, ma anche per accompagnare chi sbaglia in un percorso di recupero e crescita, in sintonia con i valori della comunità scolastica e giovanile. Unico rammarico, condiviso dai componenti della commissione, è l’assenza delle scuole della provincia di Catanzaro, che non hanno preso parte all’iniziativa. Un’assenza che si spera possa essere colmata nelle future edizioni.

I progetti vincitori saranno annunciati e premiati durante un evento pubblico che sarà una vera e propria festa dell’amicizia e dei valori condivisi, occasione di crescita collettiva e momento di celebrazione di un impegno che deve accompagnare i ragazzi lungo tutto il loro percorso formativo e umano.