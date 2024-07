Testamento biologico: Calabria 14^ per biotestamenti depositati, 1.533 a Cosenza

ROMA – La Calabria si posiziona al 14esimo posto nella classifica nazionale per i Testamenti biologici depositati con una media di 1 DAT depositata ogni 252 abitanti maggiorenni. I dati in tempo reale riguardano Regioni, Province e Comuni. In mancanza della Relazione del Ministero della Salute, che ai sensi della legge 219/2017, doveva essere pubblicata il 30 aprile, l’Associazione Luca Coscioni ha promosso un accesso agli atti generalizzato ai Comuni italiani per chiedere quante DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) sono state ricevute dall’entrata in vigore della legge a oggi e quante di queste sono state trasferite alla Banca dati nazionale. L’iniziativa, che segue una precedente indagine condotta nel 2022, è tuttora in corso e mira a fornire aggiornamenti sull’applicazione della legge sul testamento biologico nel corso del 2023.

I dati in pillole

Complessivamente in Italia, i Comuni che hanno risposto ad almeno una delle due indagini sono stati 6.097, ossia il 77,2% del totale del Paese, con 4.533 enti che hanno fornito, come richiesto, un aggiornamento sui dati al 31 dicembre 2023. Più in generale, sono 230.940 le DAT che risultano depositate nei 6.096 Comuni. Ciò significa, una DAT ogni 191 maggiorenni. A queste vanno aggiunte quelle dei Comuni che non hanno risposto e quelle depositate presso notai, strutture sanitarie e uffici consolari, a cui non abbiamo accesso. Il 90,4% di queste sono state correttamente inserite all’interno della Banca Dati Nazionale, mentre il 9,6% dovevano essere ancora inserite nel momento in cui i Comuni (5.845) ci hanno fornito questo dato. Varese (una DAT ogni 86 abitanti) e Pesaro (1 ogni 99) i capoluoghi di provincia con più DAT in proporzione alla popolazione maggiorenne residente. Nei 4.533 comuni che hanno fornito l’aggiornamento al 31 dicembre 2023 si riscontra un aumento del 52,5% delle DAT depositate rispetto all’anno precedente.

“Anche sul testamento biologico siamo costretti a sostituirci allo Stato – dichiarano Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni – nel fornire informazioni e servizi alla persona a causa dell’inazione delle istituzioni. E’ ciò che accade sul tema dell’aiuto medico alla morte volontaria, rispetto al quale, nell’inerzia del Parlamento sarà la Corte costituzionale a dover intervenire nei prossimi giorni per chiarire i confini del diritto esistenti, e siamo noi dell’Associazione Luca Coscioni a dover aiutare le persone che chiedono di interrompere una condizione di vera e propria tortura”

“Positivo l’aumento del 52% delle nuove DAT depositate nel 2023 rispetto al 2022. Un dato che si deve a chi continua a fare iniziativa politica e informazione a livello locale su questo strumento. Ma a livello istituzionale non è mai stata condotta alcuna campagna informativa sul tema e anche in questo caso, come già accade in tema di morte volontaria medicalmente assistita, tocca a un’associazione sostituirsi allo Stato nel garantire alla popolazione diritti civili fondamentali. Particolarmente gravi i dati che abbiamo ottenuto circa il mancato inserimento delle DAT nella Banca dati nazionale. A una persona su 10 tra quelle che hanno depositato le DAT, senza questo inserimento non è garantito il rapido rispetto delle proprie volontà. Un malfunzionamento dovuto alla mancata formazione del personale da parte dei Ministeri competenti”.

Il “Numero Bianco” (06\99313409)

Risponde a tutte le domande dei cittadini sulle DAT. Anche al “Numero Bianco” dell’Associazione Luca Coscioni sono aumentate le richieste di informazioni sul fine vita. Negli ultimi 12 mesi sono arrivate 15.559 richieste di informazioni, con una media di 43 richieste al giorno e un aumento del 28% rispetto al 2022. In dettaglio: 3.302 scambi di informazioni su eutanasia e suicidio medicalmente assistito (+43%) e 823 scambi sull’interruzione delle terapie e la sedazione palliativa profonda (+27%).

Numero di DAT depositate per provincia

* Cosenza – 1.533

* Reggio Calabria – 1.454

* Catanzaro – 767

* Crotone – 500

* Vibo Valentia – 431

Rapporto DAT/Abitante per provincia

* Crotone – 1 ogni 185 ab.

* Cosenza – 1 ogni 245 ab.

* Reggio Calabria – 1 ogni 261 ab.

* Vibo Valentia – 1 ogni 264 ab.

* Catanzaro – 1 ogni 284 ab.

Top Ten dei Comuni per DAT depositate

1. Reggio di Calabria – 657

2. Corigliano-Rossano (CS) – 435

3. Crotone – 319

4. Lamezia Terme (CZ) – 217

5. Catanzaro – 213

6. Cosenza – 170

7. Castrovillari (CS) – 148

8. Vibo Valentia – 127

9. San Giovanni in Fiore (CS) – 115

10. Gioia Tauro (RC) – 93