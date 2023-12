Terribile schianto tra un Bus a un’auto sulla Statale 106. Un morto, un ferito e diversi contusi

BADOLATO (CZ) – Ancora sangue sulla Statale 106, ancora vittime sulla strada della morte. È di un morto, un ferito grave estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e diversi contusi il bilancio di un terribile scontro avvenuto, nel pomeriggio di oggi intorno alle 16:00, nel comune di Badolato, nel catanzarese, lungo la Statale Jonica e che ha coinvolto un autobus e un’automobile, una Fiat 500.

A perdere la vita il conducente settantenne della vettura, letteralmente accartocciata a seguito del violentissimo impatto le cui cause sono in corse di accertamento. Ferita la passeggera che si trovava sulla stessa auto, estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso con il successivo trasferimento presso l’ospedale. Un’altra ambulanza giunta sul posto ha invece prestato soccorso ad alcuni passeggeri dell’autobus rimasti contusi nello scontro, non in maniera grave. La Statale 106 Jonica è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza delle auto. Sul posto, per accertare la dinamica dell’incidente ed effettuare tutti i rilievi i carabinieri della locale stazione.