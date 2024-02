Terribile schianto sulla Statale 107 tra una Golf e una Punto: morti due giovani e due feriti gravissimi

CROTONE – Non ferma la scia di sangue sulle strade calabresi. È di due morti e due feriti in gravissime condizionim il bilancio di un terribile schianto tra due auto, avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 107 Silana Crotonese nel territorio di Crotone in località Brasimato. Alle ore 16:55 una segnalazione alla sala operativa di Crotone, da parte del personale del 118, chiedeva l’intervento urgente di squadre vigili del fuoco per un incidente stradale.

Il terribile schianto al km 131,5

Lo scontro, violentissimo, al km 131,5 ha coinvolto due autovetture: una Fiat Grande Punto ed una Wolksvagen Golf. Deceduti sul colpo i due occupanti della Fiat Punto (si tratta di un ragazzo e una ragazza di Crotone) mentre i due occupanti della Golf, in gravissime condizioni, sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e consegnati al personale sanitario del Suem118 per il successivo trasporto e ricovero in ospedale.

Sulla zona le condizioni atmosferiche erano pessime, per la pioggia che cade con insistenza dalla notte. Durante le operazioni di soccorso la Statale 107 è stata chiusa al transito in entrambe le direzione fino al termine delle operazioni di soccorso ed il traffico deviato sulla via di comunicazione parallela. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Stradale di Crotone.