Terremoto nello Stretto di Messina con scossa di magnitudo 2.6: solo lievi avvertimenti

REGGIO CALABRIA – Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato questa mattina alle ore 6.31 nello stretto di Messina, tra Reggio Calabria e Messina, a una profondità di 11 km. A segnalarlo la sala sismica Ingv di Roma.

Non si registrano danni a cose o a persone. La scossa è stata percepita leggermente dai cittadini che sui social dicono di aver avvertito leggeri sobbalzo in casa.

Un’area, questa, che viene monitorata costantemente a livello nazionale per via della conformazione geologica particolare, dove si verificano di frequente scosse sismiche di lieve e media entità, spesso non percepite dalla popolazione. Seppur si tratti di normale attività sismica inerente all’area, questi eventi sono importanti per gli esperti perchè consentono di approfondire le conoscenze sul territorio e dunque attuare migliore strategie di sicurezza e prevenzione.