Terremoto in Sicilia. Forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche in Calabria

CATANIA – Una forte scossa di terremoto è stata registrata nel catanese alle 14.06. L’evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione in città ma anche nella provincia, nel Siracusano, Ragusano, fino a Messina. La scossa di terremoto è stata avvertita anche in Calabria, in particolare in diverse zone del reggino.

Secondo le prime stime dell’Ingv, il sisma ha avuto una magnitudo di 4.4 ed è stato localizzato tra i comuni di Aci Castello, Valverde e San Gregorio di Catania nelle acque del golfo di Catania, nel mar Ionio, ad una profondità di soli 17 km. A seguito della scossa diverse persone si sono riversate in strada.

A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione. Al momento non si segnalerebbero danni a cose o persone. Lo afferma la sala operativa dei vigili del fuoco di Catania. Anche da una prima ricognizione della protezione civile non ci sarebbero danni. La struttura regionale ha allertato tutti i sindaci del comprensorio di Aci Reale i quali hanno risposto al momento che gli edifici non hanno subito lesioni.