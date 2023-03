Terremoto in Calabria. Scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione

SANTO SETFANO IN ASPRPOMONTE (RC) – Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata registrata questa mattina dai sismografi dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 10:30, ad una profondità di soli 9 Km e con epicentro localizzato in Aspromonte. In particolare nei comuni di Santo Stefano in Aspromonte, Cardeto e Sant’Alessio in provincia di Reggio Calabria.

La scossa di terremoto è durata qualche secondo, ma è stata distintamente avvertita dalle persone, soprattutto nel reggino ma anche in alcune zone della provincia di Catanzaro, di Vibo e anche a Messina. Al momento non vengono segnalati danni a cose e persone.