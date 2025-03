Terremoti: sciame sismico nel Catanzarese, la scossa più forte di magnitudo 2.9

- Advertisement -

CATANZARO – E’ proseguita anche questa notte, dopo le scosse registrate ieri, la sequenza sismica in corso nel centro della Calabria, in provincia di Catanzaro. La scossa di terremoto più forte registrata nelle ultime ore, è stata di magnitudo 2.9 ed è avvenuta alle ore 00:34; ha avuto epicentro vicino Miglierina ed ipocentro a 11 km di profondità. Sono state oltre una decina in totale le scosse registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dalla serata di ieri e fino alle prime ore di oggi – l’ultima alle 4:54 – di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.8.