Tentavano di rubare cavi elettrici e materiale in rame nella futura caserma dei Carabinieri, arrestate 3 persone

I militari hanno colto i tre soggetti mentre stavano tranciando cavi elettrici e raccogliendo altri componenti in rame, già predisposti per l’asporto. Rinvenuti e sequestrati anche diversi arnesi da scasso

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Tentavano di asportare cavi elettrici e materiale in rame dall’ex Hotel “Plaza” di Villa San Giovanni, ma sono stati fermati e attestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Villa San Giovanni. Il furto che stava per consumarsi non riguarda una struttura qualunque ma quella destinata a diventare uno dei simboli della città. Da anni abbandonata ed inserita in un importante progetto di riqualificazione urbanistica e sociale, presto sarà destinata infatti a diventare la nuova caserma dei Carabinieri di Villa San Giovanni, accogliendo sia la Compagnia che la Stazione dell’Arma.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato movimenti sospetti all’interno della struttura ormai da anni in stato di abbandono. Avvicinatisi con prudenza, hanno colto i tre soggetti mentre stavano tranciando cavi elettrici e raccogliendo altri componenti in rame, già predisposti per l’asporto. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati diversi arnesi da scasso, utilizzati per tentare il furto, a testimonianza della premeditazione e della professionalità del gesto criminale.

