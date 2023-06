Tentato sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, un arresto

CATANZARO – Avrebbe favorito un’attività di prostituzione nel centro storico di Catanzaro ed è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri. Il reato contestato è quello di tentato sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dai militari, con il coordinamento della Procura, l’uomo finito in manette, avrebbe avrebbe messo in atto condotte di intermediazione per favorire l’attività di meretricio nel centro storico della città capoluogo. Nei suoi confronti, attraverso intercettazioni, controlli e pedinamenti, sarebbero stati raccolti gravi indizi di colpevolezza.

