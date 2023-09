Tentato omicidio, la vittima era a bordo dell’auto con la famiglia

PALMI (RC) – Un uomo di 52 anni, Fabio Manolo Cosoleto, di Gioia Tauro, è rimasto ferito a seguito di un agguato compiuto ieri sera a Palmi, nel reggino. La vittima, secondo quanto emerso, si trovava a bordo della sua auto insieme alla moglie e al figlio quando, pare due persone a bordo di una moto, si sono avvicinate sparando contro di lui alcuni colpi d’arma da fuoco e ferendolo alla gola.

Soccorso, è stato trasferito all’ospedale di Polistena ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Illesi la moglie e il figlio. Sull’accaduto indagano polizia e carabinieri che stanno ora lavorando per raccogliere elementi anche da possibili telecamere presenti nella zona in cui è avvenuto l’agguato.