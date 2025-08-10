HomeCalabria

Tentato furto sacrilego: nel mirino la statua della Madonna di Porto Salvo del maestro Verrino

L’opera in bronzo era custodita in un deposito in attesa della collocazione ufficiale al porto. I ladri messi in fuga dall’allarme. Preoccupazione per la sicurezza delle opere d’arte

CATANZARO – Un tentativo di furto sacrilego, organizzato nei minimi dettagli, è stato sventato a Catanzaro. Ignoti hanno cercato di trafugare la grande statua in bronzo della Madonna di Porto Salvo, opera dell’artista e imprenditore Luigi Pancrazio Verrino, destinata a essere collocata su una colonna nel porto della città a protezione di pescatori e marinai. L’opera, del peso di circa sei quintali, era provvisoriamente custodita nel deposito della Calabroparati in viale Magna Graecia.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero arrivati con un camion telonato, avrebbero scavalcato la recinzione, manomesso una finestra e cercato di sollevare la pesantissima statua. Ma è scattato l’allarme mettendoli in fuga. Non hanno toccato né la cassa né altri materiali: il loro obiettivo era esclusivamente la statua.

Il furto, chiaramente su commissione, ha allarmato l’intera comunità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Maria di Catanzaro, che hanno avviato le indagini dopo la denuncia formale. Ora la statua è stata trasferita in una località segreta e sorvegliata 24 ore su 24.

La Madonna di Porto Salvo aveva attirato in questi giorni l’attenzione di tantissimi visitatori: devoti, artisti, politici, fra cui il vicesindaco di Catanzaro Giusy Iemma, il sindaco di Zagarise Domenico Gallelli, e si attendeva anche la visita dell’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Claudio Maniago. Invitato ad ammirare l’opera anche il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa. La vicenda ha acceso i riflettori sull’intera produzione artistica di Luigi Pancrazio Verrino, personalità di spicco nel panorama artistico e imprenditoriale calabrese. Scultore, pittore, curatore, collezionista, arredatore e fondatore della Galleria Arte Spazio di Catanzaro, ha realizzato e diretto mostre e allestimenti in alcuni dei principali spazi espositivi della regione, collaborando con figure di rilievo nazionale e internazionale come Mimmo Rotella, Michelangelo Pistoletto, Vittorio Sgarbi e Achille Bonito Oliva.

Verrino è anche il fondatore della Calabroparati, storica azienda prima attiva a Milano e poi in Calabria, nonché autore di numerose opere pubbliche presenti a Catanzaro, Zagarise, Sellia Marina, Cuba e in altre località. Attualmente sta realizzando una fontana artistica nel centro storico di Zagarise, paese natale dell’artista, e curando l’ampliamento del Museo d’Arte Contemporanea locale, oltre a una grande mostra in programma a Catanzaro.

