Tentato furto all’Ufficio Postale: ladro arrestato in flagranza grazie alle telecamere

CROTONE – Uffici postali più protetti e sicuri in tutta la provincia di Crotone. È il risultato degli investimenti di Poste Italiane in tecnologie di sicurezza e vigilanza, che nell’ultimo anno hanno permesso di sventare il 55% dei tentativi di rapina e furto in tutta Italia.

Nella sola provincia di Crotone, l’azienda ha installato 144 telecamere di videosorveglianza e attivato 51 sportelli con casseforti “rollercash”. Tutti i 40 uffici postali del territorio sono dotati di dispositivi ad apertura temporizzata e sistemi antieffrazione per proteggere anche gli ATM, come la cosiddetta “ghigliottina” che impedisce l’introduzione di esplosivo.

L’ultimo episodio si è verificato la scorsa notte all’ufficio postale di Cutro, dove un tentativo di furto è stato bloccato in tempo reale. Grazie all’allarme lanciato alle 23:09 dalla Situation Room di Napoli, e al sistema di videoanalisi predittiva, un individuo sospetto è stato individuato e arrestato sul posto dalle forze dell’ordine, senza alcun danno economico.