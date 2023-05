Tentativo di evasione per il 20enne che aveva picchiato la fidanzata per farla abortire

CATANZARO – Nella giornata di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 20enne marocchino, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di evasione. I carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, già colpito da esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia e tentata interruzione di gravidanza della propria fidanzata, poi arrestato per evasione, per effettuare i previsti controlli.

Non rintracciandolo in casa, i militari hanno subito avviato le ricerche a tappeto in tutto il centro storico cittadino, sino a trovare l’uomo in una via limitrofa all’abitazione. Alla luce della gravità del fatto, l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di evasione e, su disposizione di questa Procura, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.