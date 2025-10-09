Tentata estorsione ad un imprenditore per il restauro di una chiesa, 20mila euro per la ‘gente che ha bisogno’

- Advertisement -

CAULONIA (RC) – Due persone sono state fermate a Caulonia, nella Locride, con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore impegnato nella ristrutturazione di una chiesa. Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, i due soggetti avrebbero chiesto un “contributo” di 20mila euro all’imprenditore, facendo riferimento a “gente che ha bisogno”, un chiaro richiamo – per gli inquirenti – agli interessi della ’ndrangheta locale.

La prima intimidazione risale al 3 settembre, quando gli indagati si sono recati al cantiere senza trovare il titolare, esprimendo agli operai l’urgenza di incontrarlo. La pressione è continuata fino al 22 settembre, giorno in cui il furgone dell’azienda è stato fermato per strada dagli stessi soggetti, che hanno rinnovato la richiesta di un incontro con il datore di lavoro.

Il giorno seguente, all’interno del cantiere, l’imprenditore è stato “rimproverato” per non aver chiesto permessi prima di iniziare i lavori e gli è stato chiesto un aiuto economico per “un paio di famiglie”. La cifra pretesa era pari a circa il 2,5% dell’appalto da 800mila euro, una “percentuale” inferiore a quella normalmente imposta, stimata intorno al 4-5%.

L’imprenditore, informato dai dipendenti, ha subito denunciato i fatti alla Polizia, dando avvio alle indagini. La DDA di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, ha quindi disposto il fermo dei due indagati, che sono stati portati in carcere in attesa della convalida da parte del Gip e dell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare.