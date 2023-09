Tentano furto in abitazione mentre i proprietari sono in vacanza, fermato 24enne

REGGIO CALABRIA – Grazie ad una telefonata arrivata al 113 è scattato l’allarme e la Polizia si è subito recata nell’abitazione dove era in corso un tentativo di furto. E’ accaduto a Reggio Calabria e, la persona che ha allertato gli agenti, segnalava la presenza di tre persone intente a forzare le persiane esterne dell’appartamento, al primo piano di una palazzina. Quando i poliziotti sono arrivati, i ladri servendosi di una scala telescopica, stavano provando ad entrare nella casa, vuota in quanto i proprietari erano in vacanza all’estero.

In prossimità della scala è stato notato un 24enne della Guinea, col volto completamente travisato, che dopo un breve tentativo di fuga è stato bloccato e tratto in arresto per tentato furto aggravato, mentre gli altri due complici, non ancora identificati, sono riusciti a fuggire a bordo di un’auto. Il 24enne nel tentare la fuga provando a scavalcare una recinzione ha anche danneggiato un’auto parcheggiata. Perquisito è stato trovato in possesso di una patente e di carte postali relativi ad un precedente furto, ed è stato anche denunciato per ricettazione e danneggiamento.