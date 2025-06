Tentano di rubare un guardrail lungo la Statale 738, denunciate due persone

- Advertisement -

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Hanno approfittato di un’area di cantiere lungo la Strada Statale 738, cercando di smontare sezioni di guardrail per caricarle su un autocarro. Ma il tentativo di furto è stato sventato dai carabinieri di Villa San Giovanni, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio.

I militari hanno notato due individui intenti a manovrare vicino al mezzo pesante, già carico di montanti metallici appena rimossi dalla sede stradale. Alla vista della pattuglia, i due si sono dati alla fuga, ma i carabinieri sono riusciti ad annotare la targa del veicolo. Poche ore più tardi l’autocarro è stato ritrovato in un’area di servizio vicina, con all’interno un consistente carico di materiale ferroso, tra cui componenti meccaniche di veicoli e gli stessi elementi del guardrail sottratti.

I due responsabili, successivamente identificati e rintracciati, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato e ricettazione. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro, mentre sono in corso ulteriori indagini per accertarne la provenienza esatta e calcolare il danno economico.