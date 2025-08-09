Tentano di liberare un parente durante l’arresto: tre persone in manette

- Advertisement -

COTRONEI (KR) – Doveva essere un intervento ordinario, ma si è trasformato in un’operazione ben più complessa per i carabinieri di Cotronei e i colleghi di Mesoraca. Tre persone sono finite in manette nel corso di due interventi distinti ma collegati tra loro, culminati in una reazione violenta contro le forze dell’ordine. I militari stavano eseguendo un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro nei confronti di un uomo residente a Cotronei, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo era stato condannato per reati commessi tra ottobre 2017 e gennaio 2018 nel territorio comunale. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Crotone.

Durante le operazioni per portare il detenuto in carcere però, due suoi familiari hanno inscenato una reazione violenta, nel tentativo di impedirne l’arresto ed hanno spintonato con forza i carabinieri e, approfittando di un momento di concitazione, hanno aperto la portiera dell’auto di servizio nel tentativo di liberare l’uomo e facilitarne la fuga. L’intervento tempestivo dei militari ha evitato il peggio. I due sono stati immediatamente bloccati e arrestati con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Anche per loro si sono aperte le porte del carcere di Crotone, in attesa del rito direttissimo.