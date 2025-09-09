Tenta la fuga per sottrarsi al controllo dei carabinieri, aveva 16 chili di marijuana

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri di Reggio Calabria, hanno arresatto un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pronto con ogni probabilità ad alimentare il mercato dello spaccio locale. L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio a Pellaro.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di cambiare repentinamente direzione di marcia, nel chiaro intento di sottrarsi al controllo. Il gesto non è passato inosservato ai militari, che lo hanno seguito e fermato poco dopo.

La perquisizione del veicolo

All’interno della vettura sono stati rinvenuti 30 involucri ben sigillati contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 16 chilogrammi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria “G. Panzera” – plesso Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.