HomeCalabria

Tenta la fuga per sottrarsi al controllo dei carabinieri, aveva 16 chili di marijuana

All'interno della vettura sono stati rinvenuti 30 involucri contenenti marijuana. Il soggetto ha tentato di cambiare direzione di marcia alla vista della pattuglia

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri di Reggio Calabria, hanno arresatto un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pronto con ogni probabilità ad alimentare il mercato dello spaccio locale. L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio a Pellaro.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di cambiare repentinamente direzione di marcia, nel chiaro intento di sottrarsi al controllo. Il gesto non è passato inosservato ai militari, che lo hanno seguito e fermato poco dopo.

La perquisizione del veicolo

All’interno della vettura sono stati rinvenuti 30 involucri ben sigillati contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 16 chilogrammi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria “G. Panzera” – plesso Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Rende, le modifiche del bando per dirigente sono “incomplete”. Le associazioni si rivolgono ancora...

Area Urbana
RENDE -  L'Unione Dirigenti Calabria ed il Comitato Pa Calabria si appellano nuovamente al sindaco di Rende, Sandro Principe in merito al bando per...
10 agenti questura cosenza

Cosenza, nuovi agenti in servizio alla Questura per potenziare il controllo del territorio

Area Urbana
COSENZA - Hanno preso servizio nella giornata di ieri dieci nuovi agenti della Polizia di Stato presso la Questura di Cosenza. Si tratta di...
corte di cassazione

Vacanza rovinata: “Costa” condannata in Cassazione: il caso partito dal Tribunale di Paola

Tirreno
PAOLA (CS) - Riconosciuto il danno da vacanza rovinata e la riduzione del prezzo per una coppia di viaggiatori. L'associazione Codici ha ottenuto un'importante...

Il tratto delle emozioni: la grafia di Lucio Battisti esaminata dal grafologo cosentino Cinerari

Area Urbana
COSENZA - "Il 9 settembre 1998 all’età di 55 anni ci lasciò per sempre Lucio Battisti, il più grande cantautore, musicista polistrumentista, produttore discografico...

Sanità negata, Anna Laura Orrico (M5S) presenta un esposto in Procura “diritti trasformati in...

Area Urbana
COSENZA - Come annunciato ieri, supportata dall'avvocato Giuseppe Lanzino, la deputata cosentina del movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico ha presentato un esposto alla...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37275Area Urbana22391Provincia19872Italia8028Sport3864Tirreno2940Università1462
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

10 agenti questura cosenza
Area Urbana

Cosenza, nuovi agenti in servizio alla Questura per potenziare il controllo...

COSENZA - Hanno preso servizio nella giornata di ieri dieci nuovi agenti della Polizia di Stato presso la Questura di Cosenza. Si tratta di...
corte di cassazione
Tirreno

Vacanza rovinata: “Costa” condannata in Cassazione: il caso partito dal Tribunale...

PAOLA (CS) - Riconosciuto il danno da vacanza rovinata e la riduzione del prezzo per una coppia di viaggiatori. L'associazione Codici ha ottenuto un'importante...
Area Urbana

Il tratto delle emozioni: la grafia di Lucio Battisti esaminata dal...

COSENZA - "Il 9 settembre 1998 all’età di 55 anni ci lasciò per sempre Lucio Battisti, il più grande cantautore, musicista polistrumentista, produttore discografico...
Calabria

‘Ndrangheta, processo “Mala Pigna”: chiesti 16 anni per l’ex senatore di...

REGGIO CALABRIA – Sedici anni di carcere è la richiesta avanzata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di Giancarlo Pittelli, avvocato...
Provincia

“Apicoltore per un Giorno”: le api protagoniste ai Giganti della Sila,...

SPEZZANO DELLA SILA (CS) - Giornate all’insegna delle emozioni e della scoperta quella vissuta dai partecipanti al progetto "Apicoltore per un Giorno" dedicato all’importanza...
Faragalli e Ranieri
Area Urbana

Montalto Uffugo, il sindaco Faragalli sul Festival “R. Leoncavallo” «Conti in...

MONTALTO UFFUGO (CS) - L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Biagio Faragalli, replica con numeri, atti, e trasparenza, alle accuse che in questi giorni ex...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA