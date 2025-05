Tenta furto in negozio durante i festeggiamenti: arrestato grazie alla segnalazione di un cittadino

- Advertisement -

CROTONE – Ha tentato di introdursi in un negozio forzando la porta ma è stato bloccato dalla Polizia e arrestato per tentato furto. E’ accaduto a Crotone. Nel corso di controlli intensificati dal questore Renato Panvino in occasione delle festività in onore della Madonna di Capo Colonna, gli agenti di una volante, avvisati dalla centrale operativa allertata da un cittadino, hanno bloccato l’uomo, un cittadino algerino di 36 anni che, dopo aver forzato la porta d’ingresso, ha tentato di introdursi all’interno di un negozio di abbigliamento. A sostegno dell’accusa, è giunta poi l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, che ha consentito di confermare la dinamica dell’evento.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.