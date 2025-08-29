HomeCalabria

Tenta di uccidere l’ex moglie a coltellate: arrestato pensionato. La donna ricoverata a Cosenza – VIDEO

L’uomo è stato arrestato con l'accusa si tentato omicidio. Armato di coltello, ha colpito ripetutamente la donna con fendenti al collo e alla spalla. L’aggressione motivata da dissapori legati alla separazione

ROCCABERDARDA (KR) – Attimi di paura ieri pomeriggio a Roccabernarda, nel Crotonese, dove si è sfiorata la tragedia. Armato di coltello, un pensionato del posto si è scagliato contro l’ex moglie colpendola con fendenti al collo e alla spalla. Un gesto improvviso e violentissimo che avrebbe potuto avere conseguenze fatali se non fosse stato per il tempestivo intervento di alcuni cittadini, che hanno evitato il peggio.

La donna, una 70enne, è stata trasportata d’urgenza all’Annunziata di Cosenza, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roccabernarda, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro. Già noto alle forze dell’ordine è ritenuto responsabile di tentato omicidio ai danni della propria ex moglie.

Ha colpito ripetutamente la donna al collo e alla spalla

Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo, armato di coltello, ha colpito ripetutamente la donna al collo e alla spalla. Alla base dell’aggressione ci sarebbero dissapori legati alla separazione coniugale avvenuta circa un anno fa. Solo il rapido intervento dei soccorsi ha impedito che l’episodio avesse conseguenze fatali: la vittima è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Cosenza, dove è attualmente ricoverata per le cure necessarie, ma non versa in pericolo di vita.

L’uomo portato nel reparto psichiatrico dell’ospedale

I rilievi tecnici sono stati eseguiti sul luogo dell’aggressione dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso il reparto psichiatrico dell’ospedale di Crotone, dove si trova in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Le indagini, portate avanti dai Carabinieri della Stazione di Roccabernarda e dal Nucleo Operativo della Compagnia di Petilia Policastro, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio.

