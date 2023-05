Tenta di rapinare un passeggero alla stazione e minaccia i poliziotti, arrestato

VIBO VALENTIA – E’ stato un cittadino a richiedere alla sala operativa l’intervento delle Forze dell’ordine. Mentre attendeva l’arrivo del proprio treno presso la Stazione Ferroviaria di Vibo-Pizzo, un soggetto aveva tentato di rubargli la valigia e poi lo aveva colpito in volto.

I poliziotti giunti sul posto hanno trovato l’uomo sui binari ferroviari che sin da subito avrebbe mostrato un comportamento violento e insofferente al controllo. Quando gli agenti gli hanno intimato l’alt invitandolo a salire sulla banchina, al fine di tutelare la sua incolumità, nonostante le ripetute sollecitazioni, l’uomo, ha reagito minacciando i poliziotti e brandendo delle pietre trovate sui binari, mimando di lanciargliele contro.

Visti i comportamenti violenti nella concreta minaccia gli agenti, non hanno potuto far altro che utilizzare la pistola a impulsi elettrici, il cosiddetto “Taser” al fine di assicurare la sicurezza sia dei viaggiatori presenti sulla banchina ma anche dello stesso individuo.

L’uomo è stato così arrestato in flagranza di reato e indagato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e per tentata rapina, e portato in carcere. Dopo l’udienza di convalida è stata disposta per lui, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, fuori Vibo Valentia, con divieto di ritorno nella stessa, e contestuale obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.