Tenta di rapinare un commerciante e distrugge le vetrate del banco espositivo, arrestato 33enne

CROTONE – Si è presentato nell’attività commerciale armato di un coltello ed ha prima minacciato di morte il titolare per farsi consegnare l’incasso. Quando ha incontrato le resistenze dell’esercente, ha distrutto le vetrate del banco di esposizione portando via alcune centinaia di euro. Protagonista un 33enne di nazionalità algerina che è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Crotone per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, in evidente stato di agitazione psicofisica e impugnando il coltello, ha fatto irruzione nell’attività commerciale minacciando il titolare con l’evidente scopo di farsi consegnare il guadagno giornaliero. Impossessatosi del denaro presente nel registratore di cassa si è allontanato dileguandosi nei vicoli del centro cittadino.

Scattato il piano antirapina, attuato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore Renato Panvino, sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno individuato e bloccato il trentatreenne. L’uomo, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso del coltello utilizzato poco prima.