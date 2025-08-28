HomeCalabria

Tenta di pagare con una banconota falsa, poi aggredisce il fattorino e fugge: arrestato

L'episodio a Reggio Calabria: l'uomo ha rubato anche dei pacchi che il fattorino trasportava in auto ma è stato bloccato dai carabinieri con la refurtiva

REGGIO CALABRIA – Momenti di violenza nel pomeriggio di ieri in via Cusmano, dove un giovane è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria dopo un’aggressione a un fattorino e un tentativo di rapina.

Il ragazzo, nel corso di una consegna, ha cercato di pagare con una banconota da 50 euro risultata presumibilmente falsa. Al rifiuto del corriere di accettarla, ha reagito con estrema violenza: ha colpito la vittima con pugni alla nuca e ha sottratto dall’abitacolo dell’auto due sacche contenenti prodotti destinati alla distribuzione.

Non soddisfatto, ha infierito contro il veicolo con calci e lanci di pietre, danneggiandolo visibilmente, prima di fuggire per le vie limitrofe.

La vittima ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I militari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno avviato una rapida attività di ricerca, rintracciando l’aggressore e recuperando la refurtiva, restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, completate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio di convalida.

