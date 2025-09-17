Tenta di investire una vigilessa dopo una lite al mercato, fermato 55enne. Era in stato d’ebbrezza

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Una contestazione durante il mercato allestito a Reggio Calabria per la festa mariana. Un venditore ambulante di 55 anni ha tentato di investire una agente della Polizia locale ed è stato fermato. I fatti risalgono a lunedì sera. L’uomo, residente a Caltanissetta ma di origini extracomunitarie, ha prima inveito contro una pattuglia della Polizia locale e poi, col proprio furgone, ha tentato di investire una vigilessa che non ha riportato danni solo grazie alla prontezza della collega di pattuglia.

Quest’ultima, notando che l’uomo aveva innescato la marcia, ha scansato la vigilessa dalla traiettoria. La vicenda è nata dalla richiesta, avanzata dalle due agenti all’ambulante, di spostare il mezzo perché stava intralciando il traffico. L’uomo ha tentato, quindi, di allontanarsi dalla zona ma è stato individuato e bloccato dopo pochi minuti. Sottoposto ad accertamenti etilometrici, il 55enne è risultato in stato di ebbrezza e positivo a pre-test drug, in attesa di conferma dagli esami di laboratorio. È stato perciò arrestato per resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. Reati per i quali, non essendo stata disposta alcuna misura cautelare, l’uomo rimane indagato. L’amministrazione comunale ha espresso solidarietà “incondizionata” alla vigilessa.