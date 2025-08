Tenta di imbarcarsi per Toronto con un passaporto falso, arrestato in aeroporto

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Gli agenti della polizia di frontiera aerea di Lamezia Terme lo hanno fermato mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Toronto, in Canada. L’uomo, un cittadino afghano, è stato arrestato. Aveva un passaporto contraffatto. Successivamente il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazioni falsi e ricettazione ed ha condannato il cittadino afghano alla pena di 10 mesi e 20 giorni. Nella stessa giornata è stato notificato il decreto di espulsione disposto dal Prefetto di Catanzaro e l’ordine a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni disposto dal Questore del capoluogo calabrese.