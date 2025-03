Tenta di evitare il controllo della Polizia, trovato con cocaina e contanti: arrestato 26enne

- Advertisement -

CROTONE – Aveva nascosto la droga nel vano luce della sua autovettura. Nove involucri di cellophane trasparenti contenenti cocaina e 1.370 euro in banconote di medio taglio. Un 26enne è stato arrestato a Crotone dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti nell’ambito delle attività di servizio mirate al contrasto dello spaccio di droga nei luoghi della movida cittadina, hanno intercettato il conducente di un’autovettura che, alla vista della pattuglia, ha tentato di mettere in atto manovre repentine per evitare il controllo. Al termine di una perquisizione, il ventiseienne, con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato perché trovato in possesso anche di un coltello a scatto della lunghezza di 15 centimetri.