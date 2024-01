ROMA – Armato con un coltello da cucina ha tentato di entrare a Piazza San Pietro prima dell’Angelus del Papa. L’uomo, un 51enne calabrese originario di Palmi, è stato bloccato ai controlli dei filtraggi di Via della Conciliazione ed stato arrestato per possesso abusivo di armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È successo intorno alle 8.30 di questa mattina, mentre la piazza, come sempre accade la domenica, di riemepiva di turisti per assistere all’Angelus di Papa Francesco. L’uomo ha poi tentato di sfuggire agli agenti che lo avevano bloccato. Uno di loro è rimasto ferito a un ginocchio ed è stato medicato con 10 giorni di prognosi.

