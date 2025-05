Tenta di chiedere il pizzo ad un ambulante durante una fiera, arrestato

- Advertisement -

CROTONE – Avrebbe tentato di estorcere denaro ad un ambulante durante lo svolgimento della tradizionale fiera organizzata in occasione delle Feste Mariane ma è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per omicidio e ritenuto in passato vicino ad associazioni criminali, si sarebbe presentato ad un venditore ambulante al quale aveva tentato di estorcere, attraverso minaccia, la somma di 800 euro per garantire una assicurazione per l’occupazione della postazione. Poi si sarebbe allontanato quando si è accorto della presenza dei poliziotti. Alcuni poliziotti, in servizio in abiti civili, sono riusciti a bloccarlo. Perquisita poi la sua abitazione è stata sequestrata la somma di 20.600 euro in contanti.