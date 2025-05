Temptation Island: il reality show si trasferisce in Calabria a Guardavalle Marina

- Advertisement -

GUARDAVALLE (CZ) – Lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria il reality show “Temptation Island” che mette alla prova la solidità delle relazioni di coppia. La località scelta per la nuova edizione del programma, con le sue spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, è Guardavalle Marina, centro della costa jonica catanzarese. La struttura scelta per ospitare il programma è il Calalandrusa Resort, immersa nel verde e a pochi passi dal mare, che offre ville private e servizi esclusivi, garantendo così la privacy necessaria per le riprese del reality i cui casting sono aperti.

L’ultima edizione condotta da Filippo Bisciglia, è andata in onda dal 10 settembre al 22 ottobre 2024. Sette coppie hanno messo alla prova la loro relazione ed una delle coppie protagoniste era composta da Fabio, originario di un paesino del Catanzarese, e Sara, di Ravenna. La scelta di Guardavalle Marina porterà una nuova visibilità alla Calabria, e potrebbe aprire la strada a future produzioni televisive nella regione.

Il format

La produzione, targata Fascino PGT di Maria De Filippi, ha già avviato i preparativi: le riprese dureranno tutta l’estate, fino a settembre, per abbracciare sia l’edizione classica sia la versione vip del programma. La formula del programma non subirà modifiche: le coppie, come sempre, verranno separate e messe alla prova da tentatori e tentatrici, con il classico falò finale a decretare il destino dei loro sentimenti. Filippo Bisciglia resta saldamente al timone.

“Temptation Island”: come funziona

Di base partecipano 5-6 coppie non sposate, ma spesso con relazioni stabili o difficoltà, che decidono di testare la loro relazione. Le coppie vengono separate all’arrivo e vivono per 21 giorni in due villaggi distinti: uno per i fidanzati, insieme a un gruppo di tentatrici (donne single) e l’altro per le fidanzate, insieme a un gruppo di tentatori (uomini single). L’obiettivo, tra falò di confronto e video, sarò capire se la relazione è davvero solida o se uno dei due è attratto da qualcun altro. Periodicamente, ogni partner guarderà dei video che mostrano il comportamento dell’altro partner nel villaggio opposto. Questo spesso scatena gelosie, dubbi o conferme. Alla fine dei 21 giorni, le coppie si rincontrano per decidere se tornare a casa insieme o da soli.