Temptation Island: yacht della produzione affonda davanti al resort in Calabria, accertamenti in corso

GUARDAVALLE MARINA (CZ) – A meno di un mese dalla partenza di Temptation Island 2025, un incidente marittimo scuote la produzione del reality di Canale 5. Nelle acque di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, proprio davanti al Calalandrusa Resort, nuova location del programma, è infatti affondata una barca a vela utilizzata dalla troupe. La notizia è stata confermata anche dalla Guardia Costiera, che ha avviato accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il lussuoso bialbero – usato per le uscite in mare dei protagonisti durante le riprese – avrebbe urtato un relitto sommerso già segnalato nelle cartine nautiche, causando l’immediato affondamento. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali sono rilevanti. Secondo quanto ricostruito la barca, che era salpata dal porto di Roccella Jonica ieri, si stava dirigendo verso Guardavalle, in provincia di Catanzaro, dove si trova la nuova sede delle registrazioni del format. A poche centinaia di metri dalla costa, l’impatto con il relitto sommerso. Alcune persone presenti in zona hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sono così intervenuti gli uomini della Guardia Costiera di Roccella Jonica e Soverato. Le indagini sono ora in mano agli uffici marittimi competenti.

Riprese a rischio?

Lo yacht in questione doveva essere parte integrante di alcune scene chiave del programma, non solo per la narrazione, ma anche per l’estetica visiva. Ora la produzione dovrà valutare se sarà possibile sostituire l’imbarcazione in tempi utili o se sarà necessario modificare il piano di lavorazione. Al momento però, non è stata annunciata alcuna variazione sulla data di messa in onda, prevista per giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5. Le riprese, iniziate da pochi giorni, proseguono, ma la produzione si trova ora a gestire un imprevisto non indifferente.