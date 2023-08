Tempeste di vento e grandine al Nord, canicola africana in Calabria e ultimi bagni d’estate

COSENZA – Come ampiamente annunciato l’arrivo di un ciclone Nord Atlantico al Nord Italia (accompagnato da aria decisamente più fresca), che ieri ha provocato una vera e propria tempesta di pioggia, vento e grandine in alcune regioni, non ha fatto altro che spingere verso Sud l’aria calda di matrice africana che per giorni ha colpito proprio le regioni del Nord, con temperature anche vicino ai 40 gradi. L’effetto è sotto chi occhi di tutti: su buona parte delle regioni meridionali, compresa la nostra regione, le temperature nuovamente schizzate verso l’alto con il caldo rovente che continuerà a persistere anche per tutta la giornata di oggi.

E se in molti sono già rientrati a casa dalla ferie estive, in tanti questa mattina si sono nuovamente riversati in spiaggia, anche se solo per una giornata, per trovare un pò di refrigerio al mare, prima che l’aria fresca, le piogge e i rovesci raggiungano anche la Calabria portando un calo delle temperature fino a 10-12 gradi tra lunedì e martedì. Intanto oggi sarà una domenica rovente, con lo scirocco che si farà più intenso specialmente sul versante ionico aumentando la sensazione di caldo. Non mancheranno afa e umidità con le temperature che nelle zone interne del cosentino potrebbero raggiungere oggi anche i 38 gradi. Spiagge dunque affollate di persone questa mattina sia sul Tirreno che sullo Ionio. Altri hanno preferito invece una gita fuori porta scegliendo le nostre montagne e la Sila.

Ultimo giorno di controesodo: bollino rosso sulle strade

Per quanto riguarda il controesodo, oggi sarà ancora una giornata da bollino rosso che accompagnerà gli ultimi turisti sulle strade del ritorno a casa. Nella giornata di ieri traffico molto intenso sulle principali direttrici anche se non si sono registrate particolari criticità fatta eccezione per otto chilometri di coda tra Parma e Fidenza sulla A1, in direzione Milano, a causa di un tamponamento che ha coinvolto cinque auto. Incolonnamenti di otto chilometri anche tra Arezzo e Valdarno sempre per un incidente, dove la protezione civile ha dovuto distribuire le bottigliette d’acqua ai viaggiatori. File di cinque chilometri in Liguria, tra Masone e Ovada, ancora per incidente. Code a tratti, poi, anche sulla A2 de Mediterraneo in Campania. Chi si è messo in auto questa mattina sarà accompagnato come detto dal caldo intenso al Sud e dai temporali al Nord. La protezione civile ha emesso un allerta in diverse regioni che tra bollini gialli e arancioni. Il ciclone attraverserà l’Italia per rimanere fino al 30 del mese.