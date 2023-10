Tempesta d’autunno e freddo verso l’Italia. Ma in Calabria continuerà la lunga fase estiva

COSENZA – La tempesta d’autunno è alle porte ed è in arrivo un vero e proprio scossone meteo per buona parte del Paese. L’anticiclone, che sta continuando a regalare un lunghissimo periodo di sole con temperature più alte della media stagionale, sta per essere presto scalzato da un ciclone proveniente dall’oceano Atlantico, che porterà brutto tempo e freddo a partire dal fine settimana almeno al Nord e al Centro, visto che sulle estreme regioni meridionali e sulla Calabria, al momento, non si prevedono novità sostanziali. Continuerà e persistere la lunga fase estiva e asciutta con temperature più da inizio estate che da metà ottobre.

Tempesta d’autunno: piogge e rovesci verso l’Italia

A partire dal weekend l’anticiclone africano inizierà ad abbandonare gradualmente il Paese. Se sabato il tempo sarà piuttosto soleggiato, a parte una maggior nuvolosità su tutto il Nord e occasionali piovaschi sulle Alpi, domenica l’ingresso di correnti più fresche dai quadranti nordorientali farà peggiorare il tempo al Nordest dove esploderanno i primi temporali nel corso del pomeriggio. Nel contempo dall’oceano Atlantico arriverà un profondo ciclone pronto a provocare un’intensa ondata di maltempo che dovrebbe durare per diversi giorni. Il vortice sarà alimentato da aria decisamente più fresca e sospinto dai venti di Libeccio. L’insieme dei fattori provocherà sia un tracollo delle temperature sia l’arrivo delle piogge. Sotto il profilo termico già da lunedì 16 le temperature subiranno un’importante diminuzione al Nord con valori massimi che non saliranno oltre i 16-17 gradi e in ulteriore calo nella seconda metà della settimana.

In Calabria ancora asciutto e soleggiato

Per la Calabria occorrerà attendere ancora diversi giorni. Almeno metà della prossima settimana e solo per avvertire un calo delle temperature (soprattutto nei valori massimi) mentre si pioggia al momento non sembra esserci traccia fatta eccezione per qualche piovasco a metà settimana. Per tutto il week-end e l’inizio della prossima, potremo godere ancora di una situazione di stabilità con cieli sostanzialmente soleggiati e un clima caldo e gradevole.

Un guasto meteo più incisivo si avrà probabilmente solo verso la fine di ottobre quando dovrebbe concretizzarsi definitivamente il cedimento dell’anticiclone subtropicale provocato da un mutamento radicale su scala europea. Inizieranno ad affacciarsi anche correnti fredde di matrice artica che porteranno un clima autunnale e in alcuni casi anche la prima neve sui rilievi del Nord. Per tutta risposta Sicilia, Calabria e Puglia potrebbero essere investite, in un primo momento, da un ulteriore richiamo di aria calda che potrebbe far nuovamente schizzare verso l’alto le temperature e prolungare questa infinito periodo estivo come accaduto già lo scorso anno.