Telethon, oltre 152 mila euro di donazioni raccolte in Calabria

REGGIO CALABRIA – Oltre 152 mila euro, secondo quanto comunicato dalla Bnl, è la somma di donazioni raccolta in Calabria a sostegno della campagna a favore di Telethon. Al primo posto per contribuzioni si attesta la provincia di Reggio Calabria 80.322, dove è stato raccolto più della metà della somma totale. Segue la provincia di Catanzaro con 51.274 euro, seguita da Cosenza con 19.126 euro. Nel Crotonese, sono stati raccolti 1.605 euro mentre a Vibo non si è andati oltre 425 euro.

A livello nazionale la raccolta del 2023 è arrivata ad 8,2 milioni di euro, superando la cifra realizzata lo scorso anno, per un totale di oltre 336 milioni di euro in 32 anni di partnership tra Bnl Bnp Paribas e la Fondazione Telethon per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Grazie a questa collaborazione sono stati supportati finora 2.960 progetti di ricerca, con 1.720 ricercatori coinvolti e 630 malattie studiate.