Telecamere in azione contro gli ‘incivili’ dei rifiuti, due persone sanzionate – VIDEO

CROTONE – In azione le telecamere di sorveglianza in dotazione del Nucleo Operativo Ambientale del Comando di Polizia Locale, coordinato dal comandante Francesco Iorno, che consentono di identificare e sanzionare persone che si sono rese responsabili di abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti. In questo scorcio di fine estate, tra l’altro, si sono potenziati i controlli sugli abbandoni e depositi di rifiuti ingombranti in considerazione del fatto che si tende a chiudere le case al mare e conseguentemente abbandonare ingombranti sulla strada pubblica.

Il Comando di Polizia Locale ha predisposto anche servizi in borghese con autocivetta appostata e volutamente occultata. Nel caso specifico sono stati individuate due persone che sono state fermate, identificate e sanzionate con una multa di 600 euro oltre ad essere obbligati alla rimozione di quanto gettato su strada. Tra l’altro il fatto si è verificato a 300 metri dall’isola ecologica dove è possibile conferire i rifiuti ingombranti. Nei prossimi giorni i controlli saranno ulteriormente intensificati con l’utilizzo di personale in borghese e con una rotazione delle fototrappole in diverse aree della città.