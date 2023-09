Teatro: nuove repliche e produzioni per la compagnia Rossosimona

COSENZA – Il 3 settembre alle 20, nell’ambito della rassegna “Teatro d’aMare”, il giardino del Museo Diocesano di Tropea ospiterà la pièce “Dammi un attimo”, di e con Mariasilvia Greco e Francesco Aiello e con Elvira Scorza. Un testo attuale e introspettivo in cui una giovane coppia si interroga sulla possibilità di avere un figlio o rimanere sempre e solo nella condizione di “essere figlio” in un contesto familiare e sociale che propende verso l’eterna adolescenza.

Sempre il 3 settembre ma alle 21 e a Casali del Manco (Cs), andrà in scena “Canzoniere minimo. Amori nuovi e usati, tra stoviglie, caffè, sigarette e carezze svogliate”, con Alessandro Scanderbeg e Alessandra Chiarello. Ispirato alla trasmissione omonima di Gaber e Simonetta del 1970, vede i due interpreti cimentarsi in uno spettacolo di teatro-canzone in cui una raccolta di canzoni e monologhi teatrali ruotano attorno ad un tema comune esplicitato nel titolo. Lo spettacolo è parte del settimo Reading – Festival della Lettura.

Si cambia ancora provincia per la replica di “4×25”, monologo scritto, diretto e interpretato da Lorenzo Praticò, in scena all’Arena ex Jardin di Catona (Rc) il 7 settembre alle 21.30 nell’ambito della rassegna EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile) contenuta nel ReggioFest23. Un testo incentrato sul tema drammatico del lavoro nero e delle morti bianche che Praticò ha affrontato immaginando un dialogo fra due muratori, uno extracomunitario e l’altro italiano, accomunati dalla necessità di lavorare e dalla speranza di una vita migliore.

Verrà invece rappresentato all’interno della casa circondariale di Crotone, ancora il 7 settembre, lo spettacolo “Al posto sbagliato. Storie di bambini vittime di mafia”, diretto e interpretato da Francesco Pupa, liberamente tratto dal libro omonimo di Bruno Palermo. Una pièce che attinge ad una raccolta documentata di tragici fatti di cronaca nei quali a cadere, per calcolo o per sbaglio, ci sono giovani innocenti, smentendo il luogo comune che la mafia non uccide donne e bambini.

Nel frattempo nella compagnia fondata e diretta da Lindo Nudo, che a luglio ha tagliato il significativo traguardo dei 25 anni di attività, si lavora ad una nuova produzione dal titolo “Night and gay”, le cui prove inizieranno a settembre.